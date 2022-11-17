Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия своих коллег Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации.

Собчак заявила, что политического контекста в данном уголовном деле нет. Она фактически признала, что журналисты причастны к вымогательству, отметив, что они «искренне сожалеют о произошедшем». Она призвала правоохранительные органы проявить к ним сочувствие и снисхождение и подчеркнула, что их судьбу будет решать суд.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала она в своем Telegram-канале.

Речь идет об уголовном деле в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и экс-репортера светской хроники в Life Тамерлана Бигаева. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет» и заключили под стражу до конца декабря.

Обыск по данному уголовному делу также проходил в подмосковном доме Ксении Собчак. По данным ТАСС, правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться в Литве. После того как стало известно, что Собчак не проходит подозреваемой по данному уловному делу, она вернулась в Россию.

Изначально Собчак заявляла, что расценивает задержание своих коллег как «очередное давление на журналистику в стране». «К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов», — говорила она вскоре после задержания Кирилла Суханова.