Суд в Гааге заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению по делу о сбитом MH17

Суд в Гааге признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), командира разведподразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко и отставного офицероа военной разведки России Сергея Дубинского виновными по делу о сбитом рейсе MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению, передает РИА «Новости».

Суд установил, что Гиркин, будучи министром обороны ДНР, непосредственно отвечал за действия своих подчинённых, Дубинский — участвовал в доставке, транспортировке, задействовании и выводе ЗРК «Бук» с места преступления, а Харченко — причастен к фактическому исполнению доказанных деяний. Четвертый подсудимый — отставной офицер Олег Пулатов — признан судом невиновным.

Суд также обязал виновных выплатить семьям погибших компенсацию на общую сумму в 16 млн евро. В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов.

Судом установлено, что малазийский Boeing 777, потерпевший крушение на востоке Украины летом 2014 года, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под селом Первомайское в Донецкой области. Систему, из которого сбили самолет, привезли из России в Украину 17 июля — на следующий день после того, как пророссийские силы из ДНР понесли тяжелые потери. После того, как гражданский самолет потерпел крушение, систему срочно вывезли в Россию в надежде избежать международного скандала.

Установить, кто отдал приказ выпустить ракету, суд счел невозможным. При этом в суде пришли к выводу, что выстрел не мог произойти по случайности, поскольку такие действия требуют согласования. В момент удара в ДНР считали, что самолет был военным, гражданский борт был сбит по ошибке, заключил судья. Суд также признал, что Россия была вовлечена в конфликт на Донбассе и поддерживала боевые действия в этом районе.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw