Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в Польше

Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в селе Пшеводув на востоке Польши. Информацию об этом подтвердил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

«Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что защищает себя от России и борется с российскими ракетами. Украинские эксперты допущены на место», — написал Кумох, поблагодарив за сотрудничество послов Украины и США в Варшаве.



Тем временем, в Twitter польской канцелярии сообщается, что Анджей Дуда намерен лично осмотреть место происшествия в Пшеводуве и встретиться с экспертами. В ведомстве заявили, что «заинтересованы в том, чтобы польская администрация выяснила все обстоятельства в сотрудничестве с нашими союзниками и украинскими друзьями».



Ранее украинская сторона настояла на расследовании происшествия и на допуске своих экспертов к месту взрыва в Пшеводуве. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна поддерживает тщательное расследование инцидента. Его результаты обсудят на конференции в Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Польши Анджею Дуде. Во время происшествия погибли два человека. Он добавил, что стороны обменялись информацией и выясняют все факты.



Несмотря на то, что о возможном украинском происхождении ракеты говорили в США, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба настаивает на обратном.

«Россия продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда. Не следует подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбивания MH17»‎, — сказал Кулеба.







