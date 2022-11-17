Скончался один из пострадавших при подрыве на мине в Брянской области

Один из пострадавших при подрыве на мине в окрестностях села Азаровка в Брянской области скончался в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал чиновник.

По словам Богомаза, второго пострадавшего доставили в Центральную районную больницу, там ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние и характер ранений не уточняется.

О том, что двое мужчин подорвались на мине под Азаровкой, стало известно накануне — они наткнулись на нее, когда ехали на автомобиле. Оба в результате проишествия получили ранения. Кем была оставлена мина, неизвестно.



