Суд в Гааге установил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским

UPD: Голландский суд обязал виновных выплатить семьям погибших компенсацию на общую сумму в 16 миллионов евро. Гиркина, Дубинского и Стрелкова заочно приговорили к пожизненному заключению.



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UPD: Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, передает РИА «Новости». При этом вину Олега Пулатова суд счел недоказанной.

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UPD: Гаагский суд установил, что ЗРК «Бук», из которого сбили малазийский Boeing 777, привезли из России в Украину 17 июля — на следующий день после того, как пророссийские силы из ДНР понесли тяжелые потери. После того, как гражданский самолет потерпел крушение, систему срочно вывезли в Россию в надежде избежать международного скандала.

Установить, кто отдал приказ выпустить ракету, на основании материалов дела установить невозможно, считает судья. Он также указал, что обвиняемые по делу не действовали в рамках единой группы.

При этом в суде пришли к выводу, что выстрел не мог произойти по случайности, поскольку такие действия требуют согласования. В момент удара в «ДНР» считали, что самолет был военным, гражданский борт был сбит по ошибке, заключил судья.



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UPD: Министерство иностранных дел России изучит вердикт нидерландского суда по делу о крушении рейса MH17. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

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UPD: Голландский суд счел неубедительной версию разработчика ПЗРК «Бук» «Алмаз-Антей» о крушении малазийского Boeing 777, передает «Дождь»*. Суд заявил, что считает предприятие компетентным исследователем, но также обратил внимание на то, что оно является государственным и подконтрольным российским властям. Также суд указал на многочисленные фальсификации в представленных «Алмаз-Антеем» документах.

По версии «Алмаз-Антея», ракета, которой был сбит самолет, снята с российского производства. В компании заявили, что по состоянию на 2005 год она могла быть в распоряжении исключительно у украинской армии. В предприятии уверены, что ракету выпустили из поселка Зарощенское — населенного пункта, расположенного в десятках километров от Первомайского.

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Суд в Гааге установил, что малазийский Boeing 777, потерпевший крушение на востоке Украины летом 2014 года, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под селом Первомайское в Донецкой области. Об этом в ходе оглашения приговора заявил судья Хендрик Стейнхёйс.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Суд считает, что Россия была вовлечена в конфликт на Донбассе и поддерживала боевые действия в этом районе. В причастности к крушению самолета обвиняются бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчинённых — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.

Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых — граждане Нидерландов.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой из комплекса «Бук», который принадлежал российской армии. Снаряд, по данным следствия, был выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе ополченцам.

*«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw