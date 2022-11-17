МИД РФ: Нарышкин и Бернс встречались в Анкаре по инициативе США

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встречались в Анкаре по инициативе американской стороны. Об этом в интервью RTVI сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Контакт был инициирован американской стороной, проведён по линии спецслужб. Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер», — прокомментировал дипломат.

Рябков добавил, что российская сторона продолжает контакты с США и по другим линиями. Он анонсировал переговоры с Вашингтоном по СНВ-3, которые пройдут с 29 ноября по 6 декабря в Каире.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать переговоры в Анкаре. «Мы ничего не говорим о содержании переговоров», — сказал он журналистам в четверг.



Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Нарышкин и Бернс обсуждали угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия. Журнал Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил, что переговоры также коснулись задержанных в РФ американских граждан.