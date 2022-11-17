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#Новости

Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США

17.11.2022

Президент США Джо Байден поздравил представителей партии с победой и заявил о готовности к совместной работе

Республиканцы по итогам выборов получили большинство мест в Палате представителей, сообщает CNN. Президент США Джо Байден поздравил правоцентристскую партию с получением контроля над нижней палатой Конгресса США.

«Я поздравляю лидера [Кевина] Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованном пресс-службой Белого дома.   

Республиканская партия набрала минимально необходимое большинство в 218 мест, в то время как у демократов — 208 мест. Как предполагает CNN, такой исход событий помешает внутренней повестке президента США Джо Байдена и подвергнет Белый дом «безжалостным расследованиям». Кроме того, в CNN считают, что победа республиканцев в выборах обнулит возможность переизбрания демократа Нэнси Пелоси на пост спикера. 

 

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