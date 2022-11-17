Основатель «Яндекса» проиграл суд по выселению сквоттеров из своего дома в Амстердаме

Суд в Нидерландах отказался выселять сквоттеров из дома российского олигарха и основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Данное решение объясняется тем, что Волож находится в санкционном списке Евросоюза, сообщает газета Het Parool.

Волож утверждал, что в здании с 2020 года велся капитальный ремонт, что могло стать основанием для признания сквоттинга незаконным. Его адвокаты говорили, что олигарх приобрел дом для личного пользования и намеревался останавливаться в нем, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом».

Однако суд постановил, что ремонт здания может привести к «значительному увеличению стоимости и, как следствие, к росту капитала» Воложа, что запрещено санкциями. Кроме того, суд счел неправдоподобной версию о том, что олигарх намерен посетить Нидерланды, поскольку ему запрещен въезд в Евросоюз.

