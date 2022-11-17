MI5: больше 400 россиян, подозреваемых в шпионаже, выслали из Европы за последний год

Высылка из Европы более 400 россиян, подозреваемых в шпионаже, нанесла «самый значительный стратегический удар» по Москве в новейшей истории и застала Владимира Путина врасплох. С соответствующим заявлением выступил руководитель британской службы контрразведки MI5 Кен Маккалум, передает Reuters.

Маккалум заявил, что в этом году из разных стран мира было выслано огромное количество российских чиновников, в том числе более 600 из Европы. Около 400 из них были признаны шпионами, добавил он.

«Это нанесло самый значительный стратегический удар по российским разведывательным службам в новейшей европейской истории. И вместе со скоординированными волнами санкций их масштаб застал (президента России) Путина врасплох», — сказал он, выступая в среду в лондонской штаб-квартире МI-5.

По словам Маккалума, с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Великобритания отказала более чем 100 россиянам в получении дипломатической визы. Он заявил, что Лондон должен быть готов к российской агрессии на долгие годы.