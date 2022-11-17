Путин вывел из состава СПЧ правозащитника Игоря Каляпина и еще девять человек

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Путин указом исключил из Совета по правам человека десять человек. В их числе оказались правозащитник и основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова и Александр Верховский, завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ академик Александр Асмолов, правозащитник Андрей Бабушкин, умерший весной 2022 года, а также Наталья Евдокимова, Мария Большакова, Галина Осокина и Иван Засурский. Половина членов, выведенных из СПЧ, в марте подписали заявление в защиту свободы слова и в поддержку прекращения боевых действий.

Вместо них в состав СПЧ вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, депутат ДНР, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель исполкома ОНФ по Московской области Юлия Белехова, предправления Союза писателей Николай Иванов, ответсек ОНК Москвы Алексей Мельников, сахалинский депутат Владимир Иконников, профессор университета им. А. И. Герцена Сергей Рукшин, детский омбудсмен по Ульяновской области Екатерина Сморода, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, а также президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.