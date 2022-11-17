«Нету тела – нету дела»‎: Пригожин о казненном заключенном Нужине

Евгений Пригожин прокомментировал информацию советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что казненный кувалдой завербованный в ЧВК «Вагнера» заключенный Евгений Нужин был передан в Россию в результате обмена. Пригожин сказал, что «нету тела — нету дела», а вернуть погибшего должны «американцы».
Пригожин сказал, что изучил распространившееся в воскресенье видео казни заключенного Нужина и «сразу учуял в нём руку ЦРУ». Об этом он сообщил в Генпрокуратуру.
Потом, по словам основателя ЧВК «Вагнера», он узнал об обмене Нужина в Россию. Но в ЧВК не занимаются никакими обменами, и никакого Нужина им никто не возвращал, сообщил Пригожин. Подоляк объяснял, что Нужин не писал заявление с просьбой его не возвращать в Россию, поэтому его обменяли.
«Весь шум начался после того, как я напомнил про ЦРУ, — уверен Пригожин. — И это не значит, что в ЦРУ глупые люди сидят. Многие из них — прекрасные парни. Мы с ними чудесно общаемся, дружим семьями. Но на них оказывается давление из госдепа США. Поэтому Госдеп США возбудил ЦРУ, ЦРУ возбудило Подоляка, Подоляк возбудил общественность».
То, что «вагнеровцы» не казнили заключенного, по словам Пригожина, объснет сам Нужин на видео. Он говорил, что его поймали в Киеве, и сейчас он в подвале.
«Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела — нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело и мы будем разбираться, что произошло», — подытожил создатель ЧВК «Вагнера».
Он добавил, что в ЧВК «Вагнер» «строго соблюдают международные принципы законодательства», наемники дисциплинированы и никого не пытают, даже на войне-то ведут себя крайне сдержанно и при отсутствии необходимости не причиняют людям боль».
Вчера Ольга Романова, основатель «Руси Сидящей»*, рассказала о том, что «вагнеровцы» без суда казнили по меньшей мере 40 человек. Основанием для такой внесудебной расправы могут быть путь проступков: дезертирство, сдача в плен, половые связи, мародерство и алкоголь и наркотики.
*Ольгу Романову и «Русь Сидящую» Минюст России считает «иностранными агентами».