«Нету тела – нету дела»‎: Пригожин о казненном заключенном Нужине

Евгений Пригожин прокомментировал информацию советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что казненный кувалдой завербованный в ЧВК «Вагнера»‎ заключенный Евгений Нужин был передан в Россию в результате обмена. Пригожин сказал, что «нету тела — нету дела»‎, а вернуть погибшего должны «американцы»‎.

Пригожин сказал, что изучил распространившееся в воскресенье видео казни заключенного Нужина и «сразу учуял в нём руку ЦРУ»‎. Об этом он сообщил в Генпрокуратуру.

Потом, по словам основателя ЧВК «Вагнера»‎, он узнал об обмене Нужина в Россию. Но в ЧВК не занимаются никакими обменами, и никакого Нужина им никто не возвращал, сообщил Пригожин. Подоляк объяснял, что Нужин не писал заявление с просьбой его не возвращать в Россию, поэтому его обменяли.

«Весь шум начался после того, как я напомнил про ЦРУ, — уверен Пригожин. — И это не значит, что в ЦРУ глупые люди сидят. Многие из них — прекрасные парни. Мы с ними чудесно общаемся, дружим семьями. Но на них оказывается давление из госдепа США. Поэтому Госдеп США возбудил ЦРУ, ЦРУ возбудило Подоляка, Подоляк возбудил общественность»‎.

То, что «вагнеровцы»‎ не казнили заключенного, по словам Пригожина, объснет сам Нужин на видео. Он говорил, что его поймали в Киеве, и сейчас он в подвале.

«Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела — нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело и мы будем разбираться, что произошло»‎, — подытожил создатель ЧВК «Вагнера»‎.

Он добавил, что в ЧВК «Вагнер» «строго соблюдают международные принципы законодательства»‎, наемники дисциплинированы и никого не пытают, даже на войне-то ведут себя крайне сдержанно и при отсутствии необходимости не причиняют людям боль»‎.

Вчера Ольга Романова, основатель «Руси Сидящей»‎*, рассказала о том, что «вагнеровцы»‎ без суда казнили по меньшей мере 40 человек. Основанием для такой внесудебной расправы могут быть путь проступков: дезертирство, сдача в плен, половые связи, мародерство и алкоголь и наркотики.

*Ольгу Романову и «Русь Сидящую» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.