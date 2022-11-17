Лидера оппозиции и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи амнистировали в Мьянме

Военные лидеры Мьянмы амнистировали к Национальному дню страны 5098 заключенных мужчин и 676 женщин. Среди них оказалась бывший госсоветник, лидер оппозиции, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, ее советник австралийский экономист Шон Тернелл, бывший посол Великобритании Вики Боуман, японский журналист Тору Кубота и американский ботаник Кьяу Хентай Оо, пишет Reuters.

Четверо освобожденных должны уехать из страны. Правозащитники из Human Rights Watch надеются, что это может стать не единственным прецедентом.

«Можно надеяться, что это освобождение будет не разовым событием, а началом процесса хунты по освобождению всех политических заключенных в Мьянме. Люди никогда не должны подвергаться уголовному преследованию и тюремному заключению просто за выражение политических взглядов и мирное осуществление своих прав»‎, — сказал замдиректора Human Rights Watch по Азии Фил Робертсон.

Аун Сан Су Чжи провела около 15 лет под домашним арестом за свои взгляды. В декабре 2020 года приговорили к четырем годам тюрьмы. Ее обвинили в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных норм во время пандемии. Но через несколько часов после огласки приговор смягчили до двух лет. Однако в январе ее осудили еще на четыре года за хранение раций. Всего ей предъявили 11 обвинений с общим возможным сроком до 100 лет тюрьмы. Аун Сан Су Чжи не признала вину.

В 1990 году она получила премию Сахарова «За свободу мыски»‎, а в 1991 году — Нобелевскую премию мира.

The New Times