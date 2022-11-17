Зерновая сделка продлена на 120 дней

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О продлении зерновой сделки рассказал и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — цитирует Гутерриша Reuters.

Он добавил, что ООН также планирует устранить оставшиеся препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из России.

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DW* со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова сообщает, что сделка по вывозу украинского зерна через черноморские порты продлена на 120 дней.

Решение приняли сейчас в Стамбуле. Переговоры, как и летом, проводились с участием ООН и Турции. По информации Кубракова, условия те же, что и у предыдущего соглашения, срок которого истекает 19 ноября.

Россия предлагала снять санкции с Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки. Также стране могли разрешить пользоваться трубопроводом в порту недалеко от Одессы для погрузки и транспортировки аммиака. Подробностей пока о зерновой сделке нет, как нет и информации, пошли ли стороны на уступки России: российское руководство критиковало соглашение как невыгодное.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.