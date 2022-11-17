Срочников запугивают, чтобы они не говорили родственникам об обстановке на границе

Мать срочника, находящегося в Белгородской области, рассказала, что солдат запугивают, чтобы они не сообщали родственникам о грозящей им опасности. Видеообращение матери опубликовал «Совет матерей и жён».

Срочники, находящиеся на границе в Белгородской области, попадают под обстрелы. На этой неделе стало известно о гибели одного солдата, который попал под удар.

Матери выходили на пикеты Санкт-Петербурге, обращались в командование Западного военного округа, пишут обращения в военную прокуратуру с требованием отозвать солдат срочной службы из пограничной зоны.

Теперь командование начало запугивать солдат, чтобы они не рассказывали родным об обстановке в районе несения службы.

«Мне поступает куча звонков о том, что теперь командование действует на этих мам психологически через сыновей. На сыновей давят, запугивают. Говорят им: «Если твоя мать не успокоится, мы заберем у тебя телефон, мы тебя накажем. Ты будешь страдать из-за своей матери»‎. Вот такая подлая, печальная история, как действуют наши командиры», — рассказала женщина.