По всей Украине воздушная тревога

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Над Киевом сбили две крылатые ракеты и иранский беспилотник «Shahed», сообщила Киевская городская военная администрация.
14 человек ранены в результате ракетной атаки по Днепру, среди них 15-летняя девочка, сообщает глава Днепропетровской ОВА.
Видео с авторегистратора с ударом по Днепр опубликовала ASTRA.
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Второй день подряд по всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Днепре, Киеве и Одессе. Также о взрывах сообщили во Львовской, Черкасской, Полтавской областях.
Российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры. В нескольких городах снова проблемы с электроснабжением. Как минимум один человек пострадал.
Ночью обстреляли Никополь. Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозпостройки, колледж, газопровод.
Фото: ГСЧС Украины, Херсон.