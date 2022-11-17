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#Новости

По всей Украине воздушная тревога

17.11.2022

Удары наносят по объектам инфраструктуры

UPD: 

Над Киевом сбили две крылатые ракеты и иранский беспилотник «Shahed»‎, сообщила Киевская городская военная администрация. 

14 человек ранены в результате ракетной атаки по Днепру, среди них 15-летняя девочка, сообщает глава Днепропетровской ОВА.

Видео с авторегистратора с ударом по Днепр опубликовала ASTRA. 

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Второй день подряд по всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Днепре, Киеве и Одессе. Также о взрывах сообщили во Львовской, Черкасской, Полтавской областях. 

Российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры. В нескольких городах снова проблемы с электроснабжением. Как минимум один человек пострадал. 

Ночью обстреляли Никополь. Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозпостройки, колледж, газопровод.


Фото: ГСЧС Украины, Херсон.



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