Совфед рассматривает вопрос о заморозке активов покинувших Россию миллиардеров

По информации ТАСС, в Совете федерации обсуждают заморозку активов покинувших Россию глав корпораций и бизнесменов. Идею высказал глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Письмо Кутепов планирует направить вице-премьеру Дмитрию Григоренко. По его словам, это могло бы стать ответом на то, как западные страны арестовали активы российских бизнесменов, попавших под санкции.

Дивиденды и другие выплаты, причитающиеся уехавшим, Кутепов предложил перечислить на специальный счет для финансирования «спецоперации»‎. А доходы от управления имуществом он предложил направлять на покрытие убытков организаций. По сделкам с имуществом, ценными бумагами и долями после 24 февраля с долями компаний и имуществом он предложил доначислить налоги.

Замороженные активы покинувших российский рынок компаний, считает сенатор, можно было бы направить на ремонт Крымского моста и коммунальной инфраструктуры в украинских регионах.

От российского гражданства отказались основатель «Тройки Диалог»‎ Рубен Варданян, основатель Revolut Николай Сторонский, создатель фондов DST Global Юрий Мильнер, глава Freedom Finance Тимур Турлов и Олег Тиньков.

В ООН в начале недели приняли резолюцию о выплате репараций от России Украине. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя посчитал этот документ юридически ничтожным. Он считает, что это даст возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное вооружение.