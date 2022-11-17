Школьники в Калужской области нарисовали флаги в цветах ЛГБТ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что к нему обратились «неравнодушные»‎ граждане. Они прислали ему информацию о том, что в Калужской области в рамках урока «разговоры о важном»‎ школьникам рассказали о «Дне толерантности»‎. И они раскрасили флаги в цвета ЛГБТ.

«Автор поста требует от меня, как «ярого борца с инородной культурой», объяснить ситуацию. Связался с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Он уже в курсе ситуации, назначена проверка»‎, — написал Хинштейн.

Он добавил, что «слава богу»‎ это единственный случай в регионе, и «не факт, что учительница-пенсионерка из Малоярославецкого района понимала, вообще, чего она распечатывала из интернета»‎.

Хинштейн также сообщил, что обратится в Минпросвещения с просьбой заменить «День толерантности»‎ в блоке «Разговоров о важном»‎, потому что «толерантность» имеет совершенно конкретный и не лучший смысл»‎.