Жизнь пожилых россиян не изменилась за десять лет

Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали индекс активного долголетия в России. С 2010 по 2019 год качество и потенциал жизни пожилых людей в России улучшился с 29% до 29,5%. Пандемия и санкции ухудшат показатели, пишет РБК.

Индекс активного долголетия рассчитывают по методологии Европейской экономической комиссии ООН. В него входят 22 индикатора, в том числе вклад пожилых людей в экономику. Его рассчитывают для 29 государств. Место России эксперты не уточнили, но в 2018 году страна была на предпоследнем.

Положительными сторонами для пожилых людей в России называют доступность образования, физическую безопасность. Но хуже всего — показатели продолжительности жизни и плохое здоровье, снижение доступности медицинской помощи и невысокая физическая активность. Исследователи отмечают, что некоторые показатели для Европейского союза не применимы для России. Например, автономность пожилых людей, которую в стране иногда выбирают из-за дефицита жилья, культурных традиций.