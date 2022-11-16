Иванка Трамп дистанцировалась от отца, заявившего о планах баллотироваться на новый президентский срок

Иванка Трамп не пришла на пресс-конференцию Дональда Трампа, когда он объявил о предвыборной кампании 2024 года. После этого она выступила с заявлением, стремясь дистанцироваться от отца, рассказывает Salon.

Во время первых двух кампаний Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер были очень активны.

«Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой. Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены», — сказала Иванка после пресс-конференции отца.

После она добавила, что была благодарна за честь служить стране и будет гордиться достижениями администрации Трампа.

Источники сообщали, что на свадьбе младшей дочери Трампа Тиффани он «умолял» Иванку и Джареда присоединиться к нему во время новой кампании. Источник добавил, что и Джаред и Иванка чувствуют, что обожглись в Вашингтоне и хотят оградить детей от новых вызовов.