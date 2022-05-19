«Важные истории»‎*: зять Путина владеет двумя квартирами в Германии

«Важные истории»‎*рассказали о недвижимости зятя Владимира Путина Игоря Зеленского в Германии. Он владеет двумя квартирами и парковочными местами в Мюнхене.

Согласно данным кадастрового реестра Баварии, вместе с ним владельцем недвижимости значится его бывшая жена Яна Серебряникова. С ней у Зеленского есть общие дети.

Игорь Зеленский, муж Екатерины Тихоновой, с 2016 по 2022 год был художественным руководителем Баварского государственного балета. К нему регулярно за бюджетный счет прилетала Тихонова. После начала боев в Украине Зеленский уволился из театра «по семейным обстоятельствам».

*«Важные истории»‎ российские власти считают считают «нежелательной организацией»‎.