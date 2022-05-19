Close

#Новости

«Важные истории»‎*: зять Путина владеет двумя квартирами в Германии

16.11.2022

Журналисты изучили данные кадастрового реестра Баварии

«Важные истории»‎*рассказали о недвижимости зятя Владимира Путина Игоря Зеленского в Германии. Он владеет двумя квартирами и парковочными местами в Мюнхене. 

Согласно данным кадастрового реестра Баварии, вместе с ним владельцем недвижимости значится его бывшая жена Яна Серебряникова. С ней у Зеленского есть общие дети. 

Игорь Зеленский, муж Екатерины Тихоновой, с 2016 по 2022 год был художественным руководителем Баварского государственного балета. К нему регулярно за бюджетный счет прилетала Тихонова. После начала боев в Украине Зеленский уволился из театра «по семейным обстоятельствам».


*«Важные истории»‎ российские власти считают считают «нежелательной организацией»‎.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.