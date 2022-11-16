266-й день боев: главное

Вчерашнее падение ракет в Польше унесло жизни двух человек. Стороны обвиняют друг друга и требуют расследовать произошедшее. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нет свидетельств того, что это было нападение. МИД России вызвал польского посла за ложные обвинения в атаке.

В Вашингтоне и ЕС высказывали мнение о том, что ракета была выпущена украинской системой ПВО. Киев подтвердил работу ПВО в том районе.

Однако США возложили на Россию ответственность за произошедшее.

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, приземлилась в Польше. Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия», — цитирует заявление Вашингтона «Коммерсант»‎.

Лидеры G20 согласовали текст итоговой декларации саммита. В нем страны решительно осудили бои в Украине. Они подчеркнули, что это влечет за собой «огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость глобальной экономики»‎,

В Белгородской области погибли четыре человека после вчерашнего обстрела. Под обстрел попали города Шебекино и Валуйки.

Руководитель «Руси сидящей»‎* Ольга Романова* рассказала, что наемники ЧВК «Вагнер»‎ убили как минимум 40 человек на фронте. Казни проводят за пять видов проступков. Внесудебные казни Евгений Пригожин обещал еще в июне: наемники называют это «обнулить человека». Проступками на фронте считаются дезертирство, попытка сдачи в плен, мародерство, злоупотребление алкоголем или наркотиками, «половые связи».

Родные мобилизованных, отказавшихся участвовать в боях в Украине, рассказали журналистам ASTRA, что в подвале в Зайцево Луганской области удерживают около 300 человек и постоянно подвозят новых людей. «Тюрьма»‎ находится в подвале Дома культуры.

Разведка Британии сообщила, что плотина Каховской ГЭС обеспечивает один из двух пунктов пересечения основных дорог. Украинские точечные удары по этому объекту наносились с августа, успешно прервав снабжение российской армии. После удара 11 ноября ущерб оказался незначительным, и почти наверняка его усугубили отступающие русские войска. Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце плотины были разрушены, что сделало переходы непроходимыми. Тем не менее, три водосброса ниже этой секции плотины остались практически нетронутыми. Нынешний уровень ущерба вряд ли приведет к сильному наводнению.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что у российских войск заканчиваются ракеты. Это приведет к снижению интенсивности ударов по Украине. Вчера по стране выпустили около 100 крылатых ракет и беспилотников, около 73 из них сбили ПВО, но оказались повреждены 30 объектов инфраструктуры. Только во Львове потребуется около года на восстановление энергетической системы.

В ISW считают, что российские чиновники продолжают создавать условия для того, чтобы МАГАТЭ признало российский контроль над Запорожской АЭС и де-факто аннексию Россией Запорожья. На станцию все чаще завозят российский технический персонал.

Аналитики отмечают, что россияне все чаще выражают недовольство проблемами мобилизации. Шестнадцать антивоенных групп в России подали петицию с требованием к президенту России Владимиру Путину демобилизовать всех мобилизованных российских мужчин. Ее подписали около 40 тыс. человек. Вернуть мужчин просят матери детей-инвалидов и многодетные матери.

*«Русь сидящую»‎ и Ольгу Романову Минюст России считает «иностранными агентами»‎.