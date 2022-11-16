Наемники ЧВК «Вагнер»‎ казнили минимум 40 человек на фронте

Руководитель «Руси Сидящей»* Ольга Романов* в интервью каналу «Можем объяснить» рассказала, что наемники ЧВК «Вагнера» убили как минимум 40 человек на фронте. Казни проводят за пять видов проступков.
Внесудебные казни, по словам Романовой*, Евгений Пригожин обещал еще в июне. Наемники называют это «обнулить человека».
Она сказала, что проступками на фронте считаются:
— дезертирство;
— попытка сдачи в плен;
— мародерство;
— злоупотребление алкоголем или наркотиками;
— «половые связи».
«И ничего им за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы [о судьбе зека] отвечает, что это государственная тайна», — говорит Романова*.
ЧВК «Вагнера», по данным Gulagu.Net, сейчас вербует заключенных в Приморском крае. Вербовщики приехали в Спасск-Дальний. По словам Романовой и других правозащитников, некоторых заключенных вербуют насильно.
«Он был раньше в другом бараке, а в этот его перевели после того, как я не дала согласия на вербовку. Позвонила замначальника [колонии] и пригрозила, что в суд подам. Меня [вагнеровцы] два дня терроризировали звонками», — зачитала правозащитница письмо одной из матерей. По ее словам, сын в любом случае окажется на фронте, но в худших условиях.
*«Русь сидящую» и Ольгу Романову Минюст России считает «иностранными агентами».