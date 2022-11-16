Наемники ЧВК «Вагнер»‎ казнили минимум 40 человек на фронте

Руководитель «Руси Сидящей»‎* Ольга Романов* в интервью каналу «Можем объяснить»‎ рассказала, что наемники ЧВК «Вагнера»‎ убили как минимум 40 человек на фронте. Казни проводят за пять видов проступков.

Внесудебные казни, по словам Романовой*, Евгений Пригожин обещал еще в июне. Наемники называют это «обнулить человека».

Она сказала, что проступками на фронте считаются:

— дезертирство;

— попытка сдачи в плен;

— мародерство;

— злоупотребление алкоголем или наркотиками;

— «половые связи».

«И ничего им за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы [о судьбе зека] отвечает, что это государственная тайна», — говорит Романова*.

ЧВК «Вагнера»‎, по данным Gulagu.Net, сейчас вербует заключенных в Приморском крае. Вербовщики приехали в Спасск-Дальний. По словам Романовой и других правозащитников, некоторых заключенных вербуют насильно.

«Он был раньше в другом бараке, а в этот его перевели после того, как я не дала согласия на вербовку. Позвонила замначальника [колонии] и пригрозила, что в суд подам. Меня [вагнеровцы] два дня терроризировали звонками», — зачитала правозащитница письмо одной из матерей. По ее словам, сын в любом случае окажется на фронте, но в худших условиях.

*«Русь сидящую»‎ и Ольгу Романову Минюст России считает «иностранными агентами»‎.