CNN: Украина задействовала ПВО в районе падения ракеты в Польше

Журналисты CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщили, что Украина подтвердила работу ПВО в районе места падения ракеты в Польше 15 ноября. В МИД России вызвали после Польши в связи с ложными обвинениями по поводу падения ракеты в Пшеводуве.

Согласно заявлению МИД, российские вооруженные силы не причастны к произошедшему. Польский посол вызван в МИД России.

«Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию»‎, — добавили в МИДе.

При этом украинская сторона также настаивает на расследовании произошедшего. В Twitter Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна поддерживает тщательное расследование происшествия в Польше. Его результаты обсудят на конференции в Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Польши Анджею Дуде. Во время происшествия погибли два человека. Он добавил, что стороны обменялись информацией и выясняют все факты.

Несмотря на то, что о возможном украинском происхождении ракеты говорили в США, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба настаивает на обратном.

«Россия продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда. Не следует подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбивания MH17»‎, — сказал Кулеба.