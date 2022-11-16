«Пациентский контроль»‎: в 12 регионах отмечают перебои с поставками препаратов для ВИЧ-терапии

Организация «Пациентский контроль»‎, которая занимается мониторингом препаратов для терапии ВИЧ, сообщила о проблемах с поставками «Эвиплеры»‎ в 12 регионах страны. Наиболее сложная ситуация в Тверской области, Республике Коми и Республике Крым.

Из-за проблем некоторым пациентам изменили схему лечения. Им говорят, что препарат закончился и его поставок в ближайшее время не будет. В некоторых случаях лекарства выдают на месяц, но предупреждают, что дальше скорее всего придется менять схему лечения.

«Некоторые врачи, видимо, не желая вдаваться в подробности, объясняют перебои с «Эвиплерой» санкциями, пугая тем, что препарат ушел с российского рынка и его больше не будет. Но мы-то знаем, что это не так»‎, — отметили в «Пациентском контроле»‎.

Минздрав сократил закупки средств терапии при ВИЧ с начала года. В 2022 году, по данным мониторинга, заявка, собранная от регионов РФ, удовлетворена лишь на 31%. Объем закупок «Эвиплеры»‎ в 2022 году снизился на 56% в сравнении с 2021 годом.

Регионы не смогли самостоятельно закупить препарат из-за его высокой цены. «Пациентский контроль»‎ направил запрос в Минздрав с просьбой принять срочные меры для решения проблемы, а также объяснить причину урезания заявок на «Эвиплеру».