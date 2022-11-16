Пропавшую замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева находится на следственных действиях, сообщило ТАСС. По даным RT, речь идет об экономическом преступлении. «Осторожно новости»‎ добавили, что она могла присвоить 60 млн рублей из бюджета.

О процессуальном статусе Губаревой ТАСС не сообщили, указано только, что речь идет об уголовном деле.

О возможном хищении 60 млн рублей «Осторожно новости»‎ сообщил источник в правительстве Херсонской области. Сумму он назвал «минимумом»‎. Источник также рассказал, что она пыталась договориться и ездила этого в Москву, после того как ее якобы отстранили от должности. В Москве она также пыталась найти новую работу.

Об исчезновении замглавы области сообщил сегодня ее муж Павел Губарев. По его словам, ее в последний раз видели в Геническе.

До должности в руководстве Херсонской областью Губарева была депутатом ДНР и заместителем главы МИД ДНР.