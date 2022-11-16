ASTRA: в «тюрьме»‎ для отказников удерживают около 300 мобилизованных

Родные мобилизованных, отказавшихся участвовать в боях в Украине, рассказали журналистам ASTRA, что в подвале в Зайцево, Луганской области, удерживают около 300 человек. В «тюрьму»‎ постоянно привозят новых людей.

Родственники рассказали, что подвал находится в Доме культуры. Журналисты получили 42 имени тех, кто находится в подвале.

«Кормят один раз в день: один сухой паек на 5-6 человек. Постоянно угрожают», — рассказала супруга одного из отказников.

Родственники рассказали, что ездили в Зайцево сами — село находится недалеко от Белгородской области. Но на КПП их развернули: у них не было пропуска.

Всего журналистам стало известно о семи подобных подвалах, где удерживают отказников. Такие места есть в Завитне Бажання, Докучаевск, Рубежное, Кременная, Перевальск, Старомлыновка. В Перевальске используют бывшую колонию в качестве тюрьмы. Двух отказников из Завитне Бажання освободили после публикации ASTRA.