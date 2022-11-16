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#Новости

Число погибших после обстрела в Белгородской области увеличилось до четырех человек

16.11.2022

Женщина из Шебекино скончалась в больнице, также стало известно о погибшем в Валуйках

За прошедшие сутки в Белгородской области под обстрелами погибли четыре человека. 

Город Шебекино попал под огонь вчера вечером. Сначала сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, но в больнице умерла от полученных ран 80-летняя женщина. 

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, еще двое пострадавших в больнице. Женщина в состоянии средней тяжести, а мужчина в реанимации.

В Валуйках погиб мужчина, еще два человека — мужчина и женщина — получили ранения. 

В Шебекино снаряд попал в двухэтажный дом, разрушена крыша. Всего в городе повреждены 33 квартиры и 4 автомобиля. 


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