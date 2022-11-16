Контрактник из Пензы получил условный срок в два года за мошенничество

В Пензе контрактник получил два года условно за попытку выдать бытовую травму за боевое ранение. Так он рассчитывал получить компенсацию в три млн рублей, пишет РИА Новости.

Дорошенко А.Г. Служил водителем-заправщиком роты материального обеспечения, в январе-апреле 2022 года он был в командировке в Белгородской и Курской областях, недалеко от зоны боевых действий.

В марте он сломал палец при установке крепления прицепа к КАМАЗу. В госпитале он пытался убедить врача в том, что получил минно-взрывное осколочное ранение во время боевых действий. Одновременно с этим он написал соответствующий рапорт на выплату компенсации в три млн рублей за ранение.

После выписки из Центрального военного клинического госпиталя 24 мая он вернулся в часть. Но командование провело проверку и выяснило, что Дорошенко соврал врачу. Командир обратился в прокуратуру, которая и возбудила дело о мошенничестве.

Подсудимый признал вину, суду он сказал, что действовал сознательно, а деньги, по его словам, он планировал отдать больной матери.

Условное наказание объяснили раскаянием военнослужащего и положительными характеристиками с места работы. Также при вынесении приговора учли утрату родителей, участие в боях в Украине и военную награду.