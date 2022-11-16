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#Новости

В Херсонской области пропала «замглавы» региона Екатерина Губарева

16.11.2022

По словам ее мужа, она не выходит на связь со вчерашнего дня

В Херсонской области пропала замглавы оккупационной администрации Екатерина Губарева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее муж Павел Губарев, один из бывших лидеров ДНР.

По словам Губарева, его супруга не выходит на связь со вчерашнего дня. В последний раз ее видели в здании «правительства Херсонской области» в Геническе. Бывший лидер ДНР сообщил, что пытается дозвониться до назначенного российскими властями врио региона Владимира Сальдо, но пока безрезультатно. 

На прошлой неделе стало известноо гибели Кирилла Стремоусова —  заместителя губернатора Херсонской области, назначенного российскими властями. Он погиб в ДТП под Геническом перед объявлением военного командования отсупить из города.

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