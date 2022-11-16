Reuters: Байден заявил, что упавшая в Польше ракета была выпущена из украинской системы ПВО

Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из украинской системы ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали заявил, что предварительные данные не указывают на причастность России к инциденту в польской деревне Пшеводув, унесшей жизни двух человек.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.

Минобороны РФ опровергло причастность российских военных к инциденту в польском селе. В ведомстве заявили, что идентифицировали обломки «как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет доказательств тому, что ракеты, упавшие в Пшеводуве, выпустила Россия. Он также добавил, что Варшава использует 4-ю статью устава НАТО и начнет консультации с другими членами альянса из-за возникшей угрозы. Обсуждения состоятся сегодня, 16 ноября.