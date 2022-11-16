«Сирена»: российские военные при отступлении из Херсона вывезли украинских заключенных

Российские военные при отступлении их Херсона насильно вывезли из города украинских заключенных и распредели их как минимум по трем колониям в РФ. Об этом сообщает «Сирена» со ссылкой на матерей вывезенных украинцев.

Заключенных вывозили из колоний №10 в Дарьевке, №90 в Херсоне и №5 в Снигиревке. Мать одного из осужденных также рассказала журналистам, что в начале ноября ее сына вывезли из Голопристанской ИК-7 в Старой Збурьевке. В ней отбывали сроки 2,5 тысячи мужчин.



«Дали полчаса на сборы и все. Все отбирают, вещи они оставляют в лагере. В чем одет — в том вышел, и едут в Крым», — сказала она.

Один из заключенных дозвонился семье из Крыма. Он рассказал, что в Симферополе херсонских осужденных сильно избили. По словам матерей, мужчин распределяют в три российские колонии — ИК-14 в Краснодаре, ИК-2 в Краснодарском крае и ИК-19 в Волгоградской области.

Ранее украинское издание «Громадське» сообщило, что российские войска при отступлении из Херсона освободили всех заключенных из городского СИЗО. На свободе оказались 457 осужденных, 15 из них были приговорены к пожизненному заключению. Они отбывали сроки в разных колониях и были временно помещены в Херсонский следственный изолятор.