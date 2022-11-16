Жители Сургута потребовали от Генпрокуратуры проверить местный надзорный орган

Трое жителей Сургута обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести проверку местной прокуратуры. Они утверждают, что городское надзорное ведомство игнорирует жалобы местных жителей и укрывает преступления. Соответствующее видеообращение опубликовал YouTube-канал «СургутНадзор 2».

«Проблемы в нашем городе очень серьезные и это заставило нас на сегодняшний момент обратиться лично к вам (Игорю Краснову. — The New Times), чтобы вы приняли все необходимые меры по устранению данного беспредела, который происходит в прокуратуре города Сургут, начальником которой является Балин Леонид Алексеевич», — говорят местные жители на видео.

Одна из заявительниц рассказала, что сотни раз обращалась в прокуратуру с требованием проверить деятельность клинической травматологической больницы, в которой пациентов лечили просроченными лекарствами, однако ответа так и не последовало. Уголовное дело возбудили лишь благодаря ее настойчивости.

Женщина также рассказала еще об одном тревожном деле — две медсестры, работавшие в этой больнице, покончили с собой из-за давления со стороны руководства. Она сообщила, что в ее адрес тоже поступают угрозы уголовным делом по статье о ложном доносе.

«Благодаря усилиям Балина и его нижестоящих сотрудников, были утилизированы все следы преступлений. Просрочка вывозилась Камазами, партиями. Негде было пройти, этим гнильем была забита вся больница», — рассказывает сотрудница учреждения.

Медсестра утверждает, что Балин бездействует и не признает нарушений в больнице. По ее мнению, прокурор «является основным звеном, который участвовал в поощрении действий нашего руководства. Все силы Балина, Ермолаева, Мопшина сейчас направлены на то, чтобы предполагаемые виновники незаконных действий не понесли уголовного наказания».

Вторая заявительница рассказала, что обращалась в прокуратуру из-за проблем с зарплатой на предприятии «Сургутнефтегаз». По ее словам, руководство выписывает ей безосновательные дисциплинарные взыскания и незаконно лишает премии. Ответа от прокуратуры также не последовало.

Третий заявитель сообщил, что его незаконно лишили дома. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, прокуратура стала заниматься лишением его родительских прав.

