Минобороны РФ прокомментировало вчерашний обстрел Украины и падение ракет в Польше

Минобороны РФ подтвердило массированный обстрел Украины. В ведомстве заявили, что российские военные наносили удары «высокоточным оружием». Целями названы система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.

В министерстве при этом опровергли причастность ВС РФ к нанесению ракетных ударов Киеву. «Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявили в ведомстве.

Комментируя падение двух ракет в польском селе Пшеводув, в Минобороны заявили, что идентифицировали обломки «как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины». В ведомстве добавили, что наносили удары только по целям в Украине, расположенным не ближе чем в 35 километрах от польско-украинской границы.







