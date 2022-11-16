Хинштейн предложил блокировать сайты за «пропаганду ЛГБТ»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за размещение «ЛГБТ-пропаганды». Об этом он сообщил РИА «Новости».

Хинштейн внес поправку в разработанный им законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ и педофилии». Согласно его предложению, размещение пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» станет одним из оснований для блокировки сайтов.

Подготовленный Хинштейном законопроект устанавливает крупные административные штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей, но и взрослых. Так, физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить выдворение из России и арест до 15 суток. Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы.