Учащихся школ в двух районах Курской области перевели на дистанционное обучение

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о переводе учащихся школ Суджанского и Глушковского районов на дистанционное обучение. По его словам, такое решение было принято «для безопасности детей и педагогов».

«С сегодняшнего дня все школьники Суджанского и Глушковского районов учатся в дистанционном формате, это больше 4,5 тысячи учеников из 34 школ и 4 филиалов. На дистант также перевели и 688 студентов двух учреждений среднего профессионального образования в Суджанском и Беловском районах. Это необходимо для безопасности детей и педагогов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее на дистанционное обучение были переведены 911 детей из 12 школ и пяти филиалов в Беловском, Кореневском, Рыльском и Хомутовском районах. На «удаленке» также продолжают сидеть 169 студентов многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина в Хомутовском районе.

Приграничные населенные пункты Курской области после начала боевых действий в Украине регулярно подвергаются обстрелам. На прошлой неделе он сообщил о попытке ВСУ сбросить с беспилотника самодельную взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС. Тогда же удары пришлись на Корнеевский и Суджанский районы.