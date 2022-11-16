Лидеры стран G20 согласовали декларацию по итогам саммита на Бали

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) выпустили совместное заявление по итогам саммита на Бали. Большинство стран Группы «решительно осудили войну в Украине», при этом в документе отмечается, что на встрече были высказаны и «другие мнения и различные оценки ситуации и санкций» — на этой ремарке настояла Москва.

Как сообщает Reuters, итоговая декларация G20 фиксирует необходимость соблюдения международного права, утверждает необходимость продления зерновой сделки, заявляет о неприемлемости применения ядерного оружия, требует вывести гуманитарную деятельность из-под санкций и подтверждает намерение ограничить темпы глобального потепления. В документе также утверждается, что Группа двадцати выступает против ограничений на экспорт продовольствия и удобрений и обещает принять экстренные меры для предотвращения мирового голода

В декларации также говорится, что ведущие банки стран Группы двадцати продолжат надлежащим образом регулировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы избежать «межгосударственных побочных эффектов». Кроме того, лидеры G20 постановили, что глобальный спрос на энергоносители должен соответствовать доступным по цене поставкам энергии.

Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщает, что итоговую декларацию одобрили все члены блока G20. В него входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Евросоюз.

