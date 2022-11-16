12 мобилизованных из Сибири написали рапорты об отказе принимать участие в боевых действиях

Мобилизованные из Сибири, брошенные на передовую, подали командование рапорты об отказе принимать участие в боевых действиях. Об этом изданию NGS.RU сообщили их жены.

Рапорты написали 12 человек. Перед тем, как отправить мобилизованных на линию соприкосновения, командование лишь дважды вывозило их на стрельбища, утверждают жены. Там военнослужащие нашли заброшенный дом, где прятались от обстрелов.

Командование привезло мобилизованным каски и бронежилеты лишь спустя месяц. Тогда мужчины написали рапорты об отказе принимать участие в боевых действиях и сдали оружие из-за «отсутствия моральной, психологической и физической подготовки».

В палаточный городок поселка, где находятся 12 мобилизованных, приехала военная полиция. По словам жен, мужчины просили провести медкомиссию и отправить их в тыл или на завод.

«Им вроде как предложили пойти в те части, где машины ремонтируют, наши вроде согласились. Подошли 10 раз к какому-то полковнику, тот сказал: «Обещаю, парни, что всё будет хорошо, что вы будете крутить гайки». Но наши не знают, что дальше ждать», — рассказала одна из собеседниц издания.