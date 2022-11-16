Суд в Подмосковье арестовал до 14 января мобилизованного Александра Лешкова, отчитавшего командование в парке «Патриот»

Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье заключил под стражу до 14 января мобилизованного Александра Лешкова, отчитавшего офицера за ненадлежащую организацию боевой подготовки на военном полигоне в парке «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Анри Цискаришвили.

Лешкова подозревают в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, свою вину военнослужащий не признал, но «подтвердил факт грубого обращения с офицером, заявив, что насилие не применял, а защищал себя».

По версии следствия, Лешков на строевом смотре в подмосковном парке «Патриот» в оскорбительной форме высказал подполковнику Мазанову свое недовольство организацией военной службы и обеспечением мобилизованных. Следователи утверждают, что мобилизованный намеренно выпустил в лицо офицеру дым от сигареты. Тот отстранил его рукой, а рядовой ударил его кулаком в грудь.

В прошлые выходные Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором мобилизованный отчитывает командира за ненадлежащую боевую подготовку. Выступивший против командования пожаловался, что мобилизованные «две недели лежали, из двух недель пять раз раз сходили на стрельбы, [выпустили] по 15 патронов». Он назвал такую боевую подготовку «профанацией». По его словам, тренировки представляют собой «имитацию стрельб, имитацию учений и имитацию строя». Мобилизованный добавил, что его вместе с другими военнослужащими регулярно просят написать, чего из экипировки не хватает военным, но результата это не дает.

Журналисты связались с сослуживцем мобилизованного и выяснили, что его зовут Александр Лешков. Собеседник Telegram-канала охарактеризовал мужчину как приятного человека, который является спортсменом и не пьет. 14 ноября его увезли в прокуратуру, где решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Сослуживцы с этим решением не согласны и считают, что он просто выразил мнение большинства. Они намерены собрать петиции, чтобы заступиться за своего товарища.





