Директор ЦРУ находился в Киеве во время вчерашнего обстрела Украины

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс находился в Киеве, когда российские войска начали массированный обстрел Украины. По данным The Washington Post, он проводил встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Газета со ссылкой на источники сообщает, что Бернс прибыл в Киев, чтобы рассказать украинским властям о своей встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Директор ЦРУ также «подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии».

Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник — в тот же день, когда российские ракеты обрушились на столицу и заставили жителей бежать в укрытия. По данным WP, во время ракетных ударов по столице глава ЦРУ находился на территории посольства США, ему ничего не угрожало.

Бернс встретился в Нарышкиным в Анкаре 14 ноября. Журнал Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил, что переговоры касались вопроса о неприменении Москвой ядерного оружия, а также о задержанных в РФ американских гражданах. Конфликт в Украине и возможности его урегулирования стороны не обсуждали.