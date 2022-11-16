В Украине повреждены более 30 объектов критической инфраструктуры в результате вчерашнего удара со стороны РФ

Более 30 объектов инфраструктуры получили повреждения в результате вчерашнего массированного обстрела со стороны России. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражены более 30 объектов инфраструктуры», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Монастырский добавил, что украинские системы противовоздушной обороны отразили большую часть российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что всего российские войска выпустили по Украине 90 ракет. В «Укрэнерго» сообщили, что в ходе обстрела были поражены объекты инфраструктуры во всех регионах страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал вчерашнюю российскую атаку самой массированной с начала боевых действий. Удары пришлись как на объекты генерации, так и на систему передачи электроэнергии, отметил он. Он также объявил об аварийных отключениях электричества.



