В аэропортах Москвы и Петербурга ввели максимальный уровень террористической угрозы

Третий (максимальный) уровень террористический угрозы ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в петербургском Пулково с 10 ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ространснадзор.

Издание ознакомилось с письмом Ространснадзора к аэропортам и перевозчикам. Из него следует, что максимальный уровень террористической угрозы в воздушных гаванях Москвы и Петербурга действует с полуночи 10 ноября. Сотрудников обязали принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.

«Известия» предупреждают пассажиров о возможных очередях на пунктах досмотра в связи с усилением безопасности в аэропортах. В воздушных гаванях расширят меры транспортной безопасности, примут дополнительные меры по выявлению нарушителей, а также усилят контроль эксплуатационных и функциональных показателей техники.