Беспилотник атаковал нефтебазу в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил взрыве на нефтебазе в селе Стальной Конь. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал Клычков.

Иные детали происшествия не приводятся.

Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали.

Снаряды попали в двухэтажный дом — в нем повредили кровлю и систему отопления. Соседние два дома попали под ударную волну: в них выбило окна. В 50 метрах от прилета находится школа.