Киев подтвердил, что экс-боец ЧВК «Вагнер» оказался в расположении российских войск в результате обмена

Киев подтвердил, что убитый кувалдой экс-боец ЧВК «Вагнер» отправился в Россию при обмене пленными. Об этом в эфире «Дождя»* сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк утверждает, что Нужин добровольно подписал согласие на обмен. По его словам, любой пленный также может отказаться от обменной процедуры.

При этом информацию о том, что Нужина обменяли на 20 украинских пленных, Подоляк не подтвердил. По его словам, Украина в результате обмена вернула домой 47 бойцов, Россия — «какое-то число» своих.

В Офисе президента Украины считают, что за убийством бывшего заключенного стоит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По мнению Подоляка, российский миллиардер устроил «показательную казнь».

13 ноября телеграм-канал GREY ZONE, аффилированный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео внесудебной расправы над завербованным заключенным Евгением Нужиным. На видео Нужин предстает с приклеенной к камню головой. Перед смертью он рассказывает, что в сентябре решил перейти на сторону Украины, но через два месяца его похитили из Киева. По его словам, он очнулся в подвале, после чего ему сообщили, что его собираются «судить». После этих слов неизвестный разбивает Нужину голову кувалдой.