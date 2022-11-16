Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году. С соответствующим заявлением он выступил в ходе специального обращения к своим сторонникам в штате Флорида.

«Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США»,— заявил Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Он пообещал своим сторонникам «победить радикальных демократов». Действующего президента США Джо Байдена он назвал «лицом коррупции и радикальных левых».

Ранее Джо Байден также говорил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он предупредил, что окончательное решение об участии в президентских выборах примет только в начале следующего года. 20 ноября ему исполнится 80 лет.