Close

#Новости

Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

16.11.2022

Он заявил, что подал заявку на участие в следующих президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году. С соответствующим заявлением он выступил в ходе специального обращения к своим сторонникам в штате Флорида.

«Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США»,— заявил Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Он пообещал своим сторонникам «победить радикальных демократов». Действующего президента США Джо Байдена он назвал «лицом коррупции и радикальных левых». 

Ранее Джо Байден также говорил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он предупредил, что окончательное решение об участии в президентских выборах примет только в начале следующего года. 20 ноября ему исполнится 80 лет.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.