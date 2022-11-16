AP: ракету, попавшую на территорию Польши, выпустили украинские войска

Ракета российского производства, попавшая на территорию польской деревни Пшеводув, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить ракету, выпущенную войсками РФ. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали заявил, что предварительные данные не указывают на причастность России к инциденту в польской деревне Пшеводув, унесшей жизни двух человек.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он. Байден провел на Бали встречу с лидерами G7 и НАТО.

О том, что попавшая в польскую деревню ракета является российского производства, заявил президент Польши Анджей Дуда. При этом он отметил, что у Варшавы нет доказательств тому, что ее выпустила Россия. Он также добавил, что Варшава использует 4-ю статью устава НАТО и начнет консультации с другими членами альянса из-за возникшей угрозы. Обсуждения состоятся сегодня, 16 ноября.

Фото: AP