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#Новости

Две российские ракеты упали на территории страны НАТО — Польши

15.11.2022

Два человека погибли

В Люблинском воеводстве на границе с Украиной сообщили о падении двух российских ракет. Погибли два человека. 

В Польше созвали экстренное заседание комитета совета министров по нацбезопасности и обороне, пишет «Коммерсант». 

По данным Radio Zet, в воздух подняли истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Как сообщили Associated Press, информацию о падении ракет распространил анонимный американский чиновник.  Представитель польского правительства Петр Мюллер подтвердил информацию, но сказал, что высшее руководство проводит экстренное совещание из-за «кризисной ситуации». Снаряд попал в район сушки зерна в Пшеводове, польском селе недалеко от границы с Украиной.

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