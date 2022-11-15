Две российские ракеты упали на территории страны НАТО — Польши

В Люблинском воеводстве на границе с Украиной сообщили о падении двух российских ракет. Погибли два человека.

В Польше созвали экстренное заседание комитета совета министров по нацбезопасности и обороне, пишет «Коммерсант».

По данным Radio Zet, в воздух подняли истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Как сообщили Associated Press, информацию о падении ракет распространил анонимный американский чиновник. Представитель польского правительства Петр Мюллер подтвердил информацию, но сказал, что высшее руководство проводит экстренное совещание из-за «кризисной ситуации». Снаряд попал в район сушки зерна в Пшеводове, польском селе недалеко от границы с Украиной.

