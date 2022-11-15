265-й день боев: главное

Российские войска нанесли удар по городам Украины. Взрывы были в Киеве, Кривом Роге, Одесской области, Виннице, Ровно, Львове, Харькове и других городах. В Киеве известно об одном погибшем.

По оценкам пресс-атташе ВСУ было выпущено около 100 ракет, в предыдущий массированный удар 10 октября — 84 ракеты. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ситуация в энергетике достигла критического уровня.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма по выплате репараций Украине. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 стран (в том числе сама Россия), еще 73 — воздержались. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал документ «юридически ничтожным»‎.

Сегодня также проходит саммит G20 на Бали. Большинство стран, согласно резолюции, планируют осудить бои в Украине, пишет DW*. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, документ почти готов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавил российскую делегацию. Он сказал, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но условия мира, выдвинутые Владимиром Зеленским, дипломат назвал «неадекватными».

Зеленский предложил провести обмен пленными по формуле всех на всех — причем не только военнопленных, но и мирных жителей. Он выдвинул 10 условий мира с Россией:

- Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;

- Обеспечение продовольственной безопасности Украины;

- Обеспечение энергетической безопасности Украины;

- Освобождение всех пленных и депортированных;

- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

- Возвращение справедливости;

- Противодействие экоциду;

- Недопущение эскалации;

- Фиксация окончания войны.

Российские войска при отступлении из Херсона освободили всех заключенных из городского СИЗО. На свободе оказались 457 осужденных, 15 из них были приговорены к пожизненному заключению. Они отбывали сроки в разных колониях и были временно помещены в Херсонский следственный изолятор. Некоторые сбежавшие уже обратились к украинским военным.

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в Донецкой области и Мелитополю в Запорожской области.

Пророссийская администрация Новой Каховки в Херсонской области покинула город. Об этом сообщил ТАСС. Куда перевезли чиновников, источники не уточнили, но добавили, что они выехали в безопасные места.

DW * рассказала, что военнопленные в Украине подвергаются жестокому обращению и пыткам с обеих сторон. По словам главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, доступ к пленным предоставила только украинская сторона. О содержании у российских военных эксперты узнают только после освобождения украинских военнослужащих из российского заключения. Всего проведены беседы со 159 военнопленными, в том числе 20 женщинами, которые удерживались Россией или другими пророссийскими силами, а также со 175 мужчинами, оказавшимися в украинском плену.

* рассказала, что военнопленные в Украине подвергаются жестокому обращению и пыткам с обеих сторон. По словам главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, доступ к пленным предоставила только украинская сторона. О содержании у российских военных эксперты узнают только после освобождения украинских военнослужащих из российского заключения. Всего проведены беседы со 159 военнопленными, в том числе 20 женщинами, которые удерживались Россией или другими пророссийскими силами, а также со 175 мужчинами, оказавшимися в украинском плену. Разведка Британии объяснила, для чего России Геническ. Российские военные почти наверняка завершили вывод сил из Херсона 12 ноября. Вместе с администрацией в Геническ наверняка передислоцировали подразделения военного управления. Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты российских командиров, укрепляющих оборону на юге Украины. У него хорошие позиции для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. Кроме того, в настоящее время он находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли большой урон российским полевым командным пунктам.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Минобороны России на фоне отступления из Херсона 13 и 14 ноября усилило заявления о захвате территорий в Донецкой области. Это может говорить об активизации операций в Донецкой области. Министерство отчиталось о захвате Майорска и Павловки. После переброски войск в ДНР, российские силы, вероятно, добьются успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но вряд ли эти успехи будут значительными в оперативном отношении. Минобороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для того, чтобы представить успехи России в Донецкой области и отвлечь внимание от недовольства потерями в Херсонской области.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.