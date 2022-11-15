265-й день боев: главное

- Российские войска нанесли удар по городам Украины. Взрывы были в Киеве, Кривом Роге, Одесской области, Виннице, Ровно, Львове, Харькове и других городах. В Киеве известно об одном погибшем.
По оценкам пресс-атташе ВСУ было выпущено около 100 ракет, в предыдущий массированный удар 10 октября — 84 ракеты. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ситуация в энергетике достигла критического уровня.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма по выплате репараций Украине. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 стран (в том числе сама Россия), еще 73 — воздержались. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал документ «юридически ничтожным».
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Сегодня также проходит саммит G20 на Бали. Большинство стран, согласно резолюции, планируют осудить бои в Украине, пишет DW*. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, документ почти готов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавил российскую делегацию. Он сказал, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но условия мира, выдвинутые Владимиром Зеленским, дипломат назвал «неадекватными».
Зеленский предложил провести обмен пленными по формуле всех на всех — причем не только военнопленных, но и мирных жителей. Он выдвинул 10 условий мира с Россией:
- Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;
- Обеспечение продовольственной безопасности Украины;
- Обеспечение энергетической безопасности Украины;
- Освобождение всех пленных и депортированных;
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- Возвращение справедливости;
- Противодействие экоциду;
- Недопущение эскалации;
- Фиксация окончания войны.
- Российские войска при отступлении из Херсона освободили всех заключенных из городского СИЗО. На свободе оказались 457 осужденных, 15 из них были приговорены к пожизненному заключению. Они отбывали сроки в разных колониях и были временно помещены в Херсонский следственный изолятор. Некоторые сбежавшие уже обратились к украинским военным.
- Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в Донецкой области и Мелитополю в Запорожской области.
- Пророссийская администрация Новой Каховки в Херсонской области покинула город. Об этом сообщил ТАСС. Куда перевезли чиновников, источники не уточнили, но добавили, что они выехали в безопасные места.
- DW* рассказала, что военнопленные в Украине подвергаются жестокому обращению и пыткам с обеих сторон. По словам главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, доступ к пленным предоставила только украинская сторона. О содержании у российских военных эксперты узнают только после освобождения украинских военнослужащих из российского заключения. Всего проведены беседы со 159 военнопленными, в том числе 20 женщинами, которые удерживались Россией или другими пророссийскими силами, а также со 175 мужчинами, оказавшимися в украинском плену.
- Разведка Британии объяснила, для чего России Геническ. Российские военные почти наверняка завершили вывод сил из Херсона 12 ноября. Вместе с администрацией в Геническ наверняка передислоцировали подразделения военного управления. Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты российских командиров, укрепляющих оборону на юге Украины. У него хорошие позиции для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. Кроме того, в настоящее время он находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли большой урон российским полевым командным пунктам.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Минобороны России на фоне отступления из Херсона 13 и 14 ноября усилило заявления о захвате территорий в Донецкой области. Это может говорить об активизации операций в Донецкой области. Министерство отчиталось о захвате Майорска и Павловки. После переброски войск в ДНР, российские силы, вероятно, добьются успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но вряд ли эти успехи будут значительными в оперативном отношении. Минобороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для того, чтобы представить успехи России в Донецкой области и отвлечь внимание от недовольства потерями в Херсонской области.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».