Александру Шестуну добавили срок заключения за «оскорбление представителя власти»

Мособлсуд оставил в силе решение Домодедовского горсуда о признании Александра Шестуна виновным в оскорблении и угрозах представителю власти. К основному сроку в 15 лет добавили еще полгода колонии и 250 тыс. рублей штрафа, сообщили в гражданском правозащитном проекте «За права человека»‎. На вынесение приговора ушло пять минут.

Адвокат Михаил Трепашкин отметил предвзятость суда и то что Шестун не высказывал конкретных угроз. Обвиняемый сказал «Гореть вам в аду»‎, но обвинение посчитало, что он «угрожал судье сожжением»‎.

«Имеет место политическая подоплека в этом деле, поэтому закон, как я неоднократно подчеркивал, почему-то отступает на задний план… В частности, высказывания оскорбительного характера в адрес государственного обвинителя из Государственной прокуратуры Суховой. Указано, что они были произведены 23 и 24 декабря 2020 года, но она в это время в судебном заседании не участвовала, о чем она сама показала в суде первой инстанции, о чем записано в протоколах», — рассказал Трепашкин.

Шестун участвовал в заседании по видеосвязи. Его признали политическим заключенным. Срок в 15 лет он получил в 2020 году за мошенничество и отмывание денег: после публикации диктофонной записи, на которой были угрозы из администрации президента и Кремля, ФСБ.