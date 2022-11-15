FT: США могут пойти на уступки России в отношении Россельхозбанка

Газета Financial Times сообщила, что США могут обеспечить доступ к американским банкам для Россельхозбанка. Послабления для финансовой организации, против которой введены санкции, просила Москва. Это было одним из условий продления зерновой сделки.

Помимо этого Россия сможет использовать трубопровод к порту около Одессы. Через него можно транспортировать аммиак. Это может принести около 2,4 млрд долларов экспортной выручки России.

ООН продолжает обсуждение продления зерновой сделки. Россия уже прекращала соблюдение договоренностей якобы в ответ на то, что украинская сторона не может обеспечить безопасность судов.

Bloomberg со ссылкой на четырех человек сообщало, что после 19 ноября Росси скорее всего продлит зерновую сделку. Однако собеседники не уточнили, будет ли Москва менять условия соглашения.