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Два человека погибли при обстреле в Белгородской области

15.11.2022

Под огнем оказался город Шебекино и еще несколько населенных пунктов региона

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Глава Белгородской области рассказал подробности об обстреле Шебекино. Погибли мужчина и женщина. Трое пострадавших в больнице. 

«У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног»‎, — рассказал Гладков.

Снаряды попали в двухэтажный дом — в нем повредили кровлю и систему отопления. Соседние два дома попали под ударную волну: в них выбиты окна. В 50 метрах от прилета находится школа. 

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали. На месте работают экстренные службы. 

Пока информация о последствиях обстрела предварительная, отметил Гладков. 

Утром под минометный обстрел попали села Грайворонского городского округа: Безымено, Козинка, Сподарюшено. Пострадавших нет, есть повреждения домов. 

В Шебекинском городском округе под обстрелом был поселок Ленинский. Здесь также обошлось без пострадавших. 


Фото: Гладков, пострадавшие дома в Безымено.



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