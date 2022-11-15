Два человека погибли при обстреле в Белгородской области

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Глава Белгородской области рассказал подробности об обстреле Шебекино. Погибли мужчина и женщина. Трое пострадавших в больнице.
«У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног», — рассказал Гладков.
Снаряды попали в двухэтажный дом — в нем повредили кровлю и систему отопления. Соседние два дома попали под ударную волну: в них выбиты окна. В 50 метрах от прилета находится школа.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали. На месте работают экстренные службы.
Пока информация о последствиях обстрела предварительная, отметил Гладков.
Утром под минометный обстрел попали села Грайворонского городского округа: Безымено, Козинка, Сподарюшено. Пострадавших нет, есть повреждения домов.
В Шебекинском городском округе под обстрелом был поселок Ленинский. Здесь также обошлось без пострадавших.
Фото: Гладков, пострадавшие дома в Безымено.